Kayseri'de bir haftada 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Çalışmalarda, ruhsatsız 14 tabanca, 5 tüfek, 7 kurusıkı tabanca ile kapsam dışı bıçak ve 281 fişek ele geçirildi.

Ayrıca, aralarında toplam 359 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 144 kişiden 84'ü cezaevine gönderildi.

Son bir haftada 30 hırsızlık olayının aydınlatılması sonucu gözaltına alınan 17 hırsızlık şüphelisinden 3'ü tutuklandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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