Kayseri'de bir haftada 7 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen 14 operasyonda 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Operasyonlarda 594 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 34 fişek, 3 hassas terazi ele geçirildi.
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