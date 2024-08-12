Büyükşehir'in "Tesisat Sizden Kombi Bizden" projesinin 2. etabı için başvurular başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hava kalitesinin iyileştirilmesi için hayata geçirilen "Tesisat Sizden Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen projeyle konutlarında katı yakıt kullanan vatandaşların çevreci yakıt olan doğalgazı kullanmaları teşvik ediliyor.

Projenin il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle 2. etap çalışmaları başlatılırken, 2. pilot bölge seçilen Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak, Mevlana, Mimarsinan, Yenişehir, Sümer, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle'de hava kalitesinin iyileştirilmesi proje kapsamına dahil edildi.