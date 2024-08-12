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        Büyükşehir'in "Tesisat Sizden Kombi Bizden" projesinin 2. etabı için başvurular başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hava kalitesinin iyileştirilmesi için hayata geçirilen "Tesisat Sizden Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:48 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:48
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        Büyükşehir'in "Tesisat Sizden Kombi Bizden" projesinin 2. etabı için başvurular başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hava kalitesinin iyileştirilmesi için hayata geçirilen "Tesisat Sizden Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla hava kalitesinin iyileştirilmesi için Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen projeyle konutlarında katı yakıt kullanan vatandaşların çevreci yakıt olan doğalgazı kullanmaları teşvik ediliyor.

        Projenin il genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle 2. etap çalışmaları başlatılırken, 2. pilot bölge seçilen Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak, Mevlana, Mimarsinan, Yenişehir, Sümer, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle'de hava kalitesinin iyileştirilmesi proje kapsamına dahil edildi.

        Vatandaşlar, "basvuru.kayseri.bel.tr" üzerinden başvurabilecek.

        Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar detaylı bilgiye 0352 222 6973 numaralı telefondan ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığından ulaşabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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