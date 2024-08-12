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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmalarını inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmasını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:56
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        Başkan Büyükkılıç, asfalt yenileme çalışmalarını inceledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmasını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığınca Talas Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı istikametindeki Kerkük Caddesi'nde yapılan asfalt yenileme çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vatandaşları mağdur etmemek adına çalışmaların gece sürdürüldüğünü belirten Büyükkılıç, "1700 metrelik yolu asfaltlamış olacağız. Yaklaşık 6 bin 500 ton asfalt kullanılacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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