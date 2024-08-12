Büyükşehir'in "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına müracaatlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal üretime destek kapsamında hayata geçirilen "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere yönelik "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

Kırsalda üretim yapan ya da yapmak isteyen kadınlara yönelik "Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde başvurular başladı.