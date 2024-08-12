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        Büyükşehir'in "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına müracaatlar başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal üretime destek kapsamında hayata geçirilen "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına başvurular başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:32
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        Büyükşehir'in "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına müracaatlar başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal üretime destek kapsamında hayata geçirilen "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına başvurular başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadın üreticilere yönelik "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

        Kırsalda üretim yapan ya da yapmak isteyen kadınlara yönelik "Kayseri’de Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğunun Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde başvurular başladı.

        Kayseri kırsalında ikamet eden 18-65 yaş arası kadın üreticilerin başvurabileceği kampanyada 1000 aileye 10'ar yarka (ferik) dağıtılacak.

        Projeden faydalanmak isteyenler "https://basvuru.kayseri.bel.tr/" adresine başvuracak, detaylı bilgiye 0352 222 69 73 numaralı telefondan ulaşabilecek.

        Kampanyaya başvurular 23 Ağustos 2024 Cuma bitecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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