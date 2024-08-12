Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, kent merkezinde bir otoparkta düzenledikleri operasyonda Ö.Y. ve M.Ç'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında, narkotik dedektör köpeği "Jack"in de kullanıldığı aramada 9 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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