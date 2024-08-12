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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de 9 kilo 807 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:37
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de 9 kilo 807 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde bir otoparkta düzenledikleri operasyonda Ö.Y. ve M.Ç'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında, narkotik dedektör köpeği "Jack"in de kullanıldığı aramada 9 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyette işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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