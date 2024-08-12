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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi

        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2024 yılı haziran ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:41
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        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi
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        Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2024 yılı haziran ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yalçın, yazılı açıklamasında, işsiz sayısının 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin arttığını belirtti.

        TÜİK’in verilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Türkiye’deki işsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin artarak 3 milyon 305 bin olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edilmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin azalarak 32 milyon 522 bin, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşmiştir. İşgücü 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşmiştir. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 olmuştur. Türkiye’nin 2023 yılı haziran ayı işsizlik rakamı 9,4 olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı haziran ayı işsizlik rakamının 9,2 olarak gerçekleşmesi yıllık bazda bakıldığında olumlu gözlemlenmektedir. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracatını artırmaya dönük yeni adımlar atması, işsizlik oranının düşmesi ve istihdamın dengeli bir seyir izlemesi büyük önem arz etmektedir."

        Yalçın, Türkiye'nin atacağı etkin ve güçlü adımlarla ekonomik yapısında daha iyi noktalara geleceğine inandığını ifade etti.

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