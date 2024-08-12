Aladağlar'da yaban keçileri görüntülendi

Son yıllarda yapılan sayımda 1783'e kadar çıkan dağ keçileri, Yahyalı dışında Kayseri'nin Tomarza ve Sarız ilçelerinde de görülmeye başlandı.

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları arasında yer alan dağ sırasının Yahyalı ilçesindeki yaban hayatı geliştirme sahasında çok sayıda yaban keçisi görüldü.

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