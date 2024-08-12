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        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:11
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        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

        İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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