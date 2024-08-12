Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye ambulans ekibi müdahale etti.

        Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan yabancı uyruklu ailenin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, korku ve paniğe neden olan yangını kısa sürede söndürdü.

        Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 2 çocuk, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen 6'sı çocuk 8 kişiye olay yerine gelen ambulans ekibi müdahale etti.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        9 kişi ölmüştü! Ön rapor çıktı
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Kahvaltı sofrasında cinayet! Babasını öldürdü, annesi ve kardeşi yaralı
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Aladağlar'da yaban keçileri görüntülendi
        Aladağlar'da yaban keçileri görüntülendi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı