Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Ev, araç ve üst aramalarında 109,20 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirilen operasyonda M.Ş, G.B, A.D, S.A.B, Y.Ş, S.D, Ş.P, M.A.K, ve C.Y. yakalandı.

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