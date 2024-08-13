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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:30
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ev, araç ve üst aramalarında 109,20 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile hassas terazi ele geçirilen operasyonda M.Ş, G.B, A.D, S.A.B, Y.Ş, S.D, Ş.P, M.A.K, ve C.Y. yakalandı.

        Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş, cezaevine teslim edildi.

        Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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