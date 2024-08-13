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        Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:16
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        Başkan Büyükkılıç'tan AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunun 23’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2001'de Türk siyasetine giren AK Parti'nin 23’üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

        AK Parti'nin Türk siyasi tarihine hizmetleri, eserleri ve projeleri ile damga vurduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bundan 23 yıl önce Anadolu'nun evlatlarının bir araya gelerek kurduğu parti, bugün dev bir halka olmuş, ülkeye hizmet hareketine dönüşmüş, dünyada tanınır olmuştur. AK Parti'nin hikayesi, yerelden genele ilerleyen büyük bir başarı hikayesi olmuştur. AK Parti, kurulmuş olduğu günden bugüne gerek Kayseri gerek Türkiye ve gerekse dünya siyaseti için bir fırsat niteliğinde olmuştur. Bu duygu, inanç ve düşüncelerle AK Parti'mizin kuruluşunun 23. yılını yürekten kutluyor, kutlu hizmet davasında partilisiyle vatandaşıyla daha nice yıllara diyorum.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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