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        Büyükşehir'in 7. şiir yarışması için kayıtlar sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen şiir yarışması için kayıtlar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:10
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        Büyükşehir'in 7. şiir yarışması için kayıtlar sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen şiir yarışması için kayıtlar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serbest konuda şiir yarışmasına başvurular 16 Ağustos 2024'te sona erecek.

        Jüri üyeleri tarafından şiirlerin değerlendirileceği yarışmada birinciye 8 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 6 bin lira, 3 kişiye 2'şer bin lira mansiyon ödülü verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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