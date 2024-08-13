Büyükşehir'in 7. şiir yarışması için kayıtlar sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen şiir yarışması için kayıtlar devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen şiir yarışması için kayıtlar devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, serbest konuda şiir yarışmasına başvurular 16 Ağustos 2024'te sona erecek.
Jüri üyeleri tarafından şiirlerin değerlendirileceği yarışmada birinciye 8 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye 6 bin lira, 3 kişiye 2'şer bin lira mansiyon ödülü verilecek.
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