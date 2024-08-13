Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kara yolu üzerinde üreticilerin elverişsiz şartlarda satış yaptığı bölgede modern ve kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak 30 yöresel ürün ve satış yerini kısa sürede tamamladı.

        Belediye ve Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılacak iş birliği protokolü ile yöresel ürünler ve satış yerleri çiftçi kayıt sistemi belgesi olan üreticilere 3 yıllığına tahsis edilecek.

        Tesis hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Yamula'mızın patlıcanı meşhur biliyorsunuz, coğrafi işareti de var. Karayollarımızla yapılan görüşmeler, sağ olsun Valimizin de desteğiyle orada işletmeyi hayata geçirecek gerekli çalışmayı yaptık. Kooperatife vermek suretiyle, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürünlerimiz nezih bir ortamda satılacak. İncesu’ya da benzeri bir çalışma yapmıştık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        İsrail'den İran'a tehdit
        İsrail'den İran'a tehdit
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Koyun kalp kapakçığı insanlarda kullanılacak
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 7 ayda 96 bin kişi gezdi
        Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi'ni 7 ayda 96 bin kişi gezdi
        Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
        Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
        7 yaşındaki çocuğa yapılan kaçak sünnet, kangrene neden oldu; 3 gözaltı
        7 yaşındaki çocuğa yapılan kaçak sünnet, kangrene neden oldu; 3 gözaltı
        Büyükşehir'in 7. şiir yarışması için kayıtlar sürüyor
        Büyükşehir'in 7. şiir yarışması için kayıtlar sürüyor
        ERÜ, 3D beton yazıcı ile üretilen çevre dostu yapı malzemeleri geliştirecek
        ERÜ, 3D beton yazıcı ile üretilen çevre dostu yapı malzemeleri geliştirecek
        Büyükşehir Belediyesi, Küpeli Mahallesi'nde yolları asfaltladı
        Büyükşehir Belediyesi, Küpeli Mahallesi'nde yolları asfaltladı