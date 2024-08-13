Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Patlıcanı başta olmak üzere yöresel ürünlerin tanıtım ve pazarlamasının yapılacağı Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki yöresel ürünler satış yerini hizmete açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kara yolu üzerinde üreticilerin elverişsiz şartlarda satış yaptığı bölgede modern ve kara yolu trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak 30 yöresel ürün ve satış yerini kısa sürede tamamladı.

Belediye ve Yemliha Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılacak iş birliği protokolü ile yöresel ürünler ve satış yerleri çiftçi kayıt sistemi belgesi olan üreticilere 3 yıllığına tahsis edilecek.