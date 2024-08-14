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        Talas'ta hediyeli atık yağ toplama kampanyası başlatıldı

        Talas Belediyesi, belirli miktarda bitkisel atık yağ toplayanlar için hediyeli kampanya başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:47
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        Talas'ta hediyeli atık yağ toplama kampanyası başlatıldı
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        Talas Belediyesi, belirli miktarda bitkisel atık yağ toplayanlar için hediyeli kampanya başlattı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi, çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek amacıyla ilçe genelindeki sitelere, binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ biriktirme bidonu dağıttı.

        Dağıtılan bidonlara biriktirilen atık bitkisel yağlar, 0 542 897 83 82 numaralı telefona bilgi verilmesi halinde ekipler tarafından adresten alınarak ekonomiye kazandırılacak.

        Kampanyaya katılımı teşvik amacıyla ödüllendirme de yapılıyor. Buna göre atık yağdan 5 litre biriktirene 1 litre bulaşık deterjanı, 10 litre biriktirene 1 litre bitkisel yağ, 15 litre biriktirene 1 paket fotokopi kağıdı, 20 litre biriktirene 3 mikrofiber temizlik bezi, 25 litre biriktirene 5 litre yüzey temizleyici hediye ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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