Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 979,8 gram uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.T'nin (38) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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