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        Melikgazi Belediyesi sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı düzenledi

        Melikgazi Belediyesinin "Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi" temasıyla düzenlediği sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:12
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        Melikgazi Belediyesi sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı düzenledi
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        Melikgazi Belediyesinin "Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Melikgazi" temasıyla düzenlediği sağlıklı yaşam ve farkındalık kampı sona erdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gesi Kamp Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren kampta vatandaşlar, spordan sanata birçok etkinliğe katıldı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kampa katılan vatandaşlara teşekkür ederken, Gesi Kamp Merkezi’nde faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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