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        Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:26
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        Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

        Kayseri Valiliği, olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki çocuğa özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonuyla ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğu ifade edilmişti.

        Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem sebebiyle kapatıldığı belirtilen açıklamada, sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı bilgisi verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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