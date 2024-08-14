Kayseri'de "kaçak sünnet" iddiasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de 7 yaşındaki çocuğun kaçak olarak sünnet edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocukta işlemden bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.D. ve H.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kayseri Valiliği, olayla ilgili dün yaptığı açıklamada, 7 yaşındaki çocuğa özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonuyla ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurduğu ifade edilmişti.