Kayseri'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık", "dolandırıcılık" ve "silahlı yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan M.O'nun (24) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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