Sarıoğlan'da KAYMEK tarafından öğrenci ve veli buluşması gerçekleştirildi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler ile veliler bir araya geldi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler ile veliler bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı.
Etkinlik kapsamında yumurta, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.
Yarışlar sonunda öğrencilere dondurma ve limonata ikram edildi.
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