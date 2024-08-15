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        Sarıoğlan'da KAYMEK tarafından öğrenci ve veli buluşması gerçekleştirildi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler ile veliler bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:24
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        Sarıoğlan'da KAYMEK tarafından öğrenci ve veli buluşması gerçekleştirildi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler ile veliler bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve veliler oyunlar oynadı.

        Etkinlik kapsamında yumurta, çuval ve halat çekme yarışları yapıldı.

        Yarışlar sonunda öğrencilere dondurma ve limonata ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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