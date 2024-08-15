Kayseri'de kovalamacayla durdurulan otomobildeki biri hükümlü 2 kişi yakalandı

Bu kapsamda yapılan uygulamada, "tehdit", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "basit yaralama" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G'nin (43) de bulunduğu otomobil, polisin "dur" ihtarına uymadı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de polislerce kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu için aranan kişi ile 1 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.