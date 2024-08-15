RHG Enertürk Enerji Stadı'nda zemin iyileştirme ve hibrit çim çalışması tamamlandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Bellona Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadı'nı yeni sezona hazır hale getirdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Bellona Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadı'nı yeni sezona hazır hale getirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te evinde Net Global Sivasspor'u konuk edecek Kayserispor’un maçlarını oynadığı stadyumdaki zemin iyileştirme ve çim serimi tamamlandı.
Sıyırma işlemleri ile mevcut kotun 25 santimetre altına inilen sahada, temiz kum çekim işlemi yapıldı ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatı gerçekleştirildi.
Böylece toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılan saha, doğal ve suni çimin birleşiminden meydana gelen hibrit sistemle buluşturuldu.
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