Kayseri'de yılın ahisi Mobilyacılar Odası'ndan seçildi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) yılın ahisi olarak Kayseri Mobilyacılar Odası üyesi Necmettin Feyzioğlu'nu seçti.

KESOB'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ahisi seçilen Feyzioğlu, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya‘yı ziyaret etti.

Başkan Sarıkaya, Feyzioğlu’nu tebrik ederek, "Üyemiz Necmettin amcamıza böylesine önemli bir paye verilmesi Kayseri Mobilyacılar Odası açısından da gurur vericidir. Kayseri'de ahilik teşkilatının temel ilkeleri çerçevesinde esnaflık yapan başta Necmettin amcamız olmak üzere tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.