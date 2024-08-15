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        KASKİ ekipleri aşırı yağışlarda oluşabilecek tıkanıklıklara karşı çalışma yürütüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelinde yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliğini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:58
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        KASKİ ekipleri aşırı yağışlarda oluşabilecek tıkanıklıklara karşı çalışma yürütüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, oluşması muhtemel su baskınları riskine karşı kent genelinde yağmur suyu ızgaraları, yağmur suyu terfileri, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı temizliğini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen bölgelerde çalışma yürütüyor.

        Yağmur suyu ızgara temizliğini sürdüren ekipler, gece ve gündüz şeklinde vardiyalı olarak hizmetlerine devam ediyor. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

        Çalışmalar ile zamanla kum, çakıl gibi materyallerle dolarak işlevini yitiren yağmur suyu ızgaraları sağlıklı yapıya kavuşturularak, oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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