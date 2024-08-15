Kayseri'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kazada ambulans şoförü ve 2 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

E.K. yönetimindeki 38 AFA 883 plakalı ambulans ile T.O. idaresindeki 34 KMP 835 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi'nin kesiştiği noktada çarpıştı.

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