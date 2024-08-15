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        Kayseri'de 38'inci Erva Spor Kulübü açıldı

        Kayseri Valiliğince başlatılan "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) projesi kapsamında 38'inci spor kulübü açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:33
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        Kayseri'de 38'inci Erva Spor Kulübü açıldı
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        Kayseri Valiliğince başlatılan "Erdemlerimizle Varız" (ERVA) projesi kapsamında 38'inci spor kulübü açıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle'de yaptırılan KAYSO ERVA Spor Kulübü'nün açılışına Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Çiçek, Kayseri'nin hiçbir mahallesinde, hiçbir sokağında gençleri sahipsiz bırakmayacaklarını, gençleri spor etkinlikleriyle bir araya getireceklerini belirtti.

        Gençliği zinde tutmak için mücadele ettiklerini anlatan Çiçek, "Biz gençliğimizi zinde tutmaya çalışırken en az bizim kadar da gençliğimizi tuzaklara çekmek için mücadele edenler var. Biz savaş veriyoruz. Sosyal medya üzerinden, iletişim kanalları üzerinden birtakım tuzaklarla çocuklarımızı bizlerden, ailelerinden koparmak için mücadele veriyorlar. Karşılarında hiç durmadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da spor kulübünün hayırlı olmasını diledi.

        KAYSO Başkanı Büyüksimitçi ise Vali Çiçek'in öncülüğünde başlatılan ve devam eden bu projede sanayiciler olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokolün katılımıyla spor kulübünün açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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