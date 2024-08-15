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        Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:09
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        Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD/YPG şüphelisi yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin bazı faaliyetlerine katıldığı belirlenen A.F'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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