Kayseri'de "Spor AŞ Bizim Mahallede" etkinliği başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Spor AŞ Bizim Mahallede" etkinliğiyle çocuklar ve gençler hem spor yapıyor hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği etkinlikle mahalle sakinleri İldem ve Tuna Parkı'nda voleybol, okçuluk, canlı langırt, tırmanma duvarı, şişme yıkım oyunu, şişme basketbol ve futbol dartı gibi spor ve oyunlarla nitelikli zaman geçirdi.

Vatandaşlar, herkesin faydalanabildiği etkinliklerden memnun olduklarını kaydetti.