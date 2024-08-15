Kayseri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevrede evleri bulunanlar da ekiplere destek olurken bazı evlerin bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü araçları ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli iki Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Beğendik Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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