Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayseri kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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