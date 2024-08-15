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        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:01 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:01
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        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayseri kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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