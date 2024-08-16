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        Kayseri'de aranan cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı

        Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan Ş.A, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:37
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        Kayseri'de aranan cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı
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        Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan Ş.A, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A'nın (37) yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ş.A, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Adana'da gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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