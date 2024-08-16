Kayseri'de aranan cinayet şüphelisi Adana'da yakalandı
Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan Ş.A, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.
Kayseri'deki kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan Ş.A, polis ekiplerince Adana'da yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi Ş.A'nın (37) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ş.A, Kayseri ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Adana'da gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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