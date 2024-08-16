Yahyalı'da yaz Kur'an kursları sona erdi

Yahyalı Kaymakamlığının himayesinde, Yahyalı Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen yarışma, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda yapıldı.

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