Kayseri'de trafikte kamu huzurunu bozan sürücülere işlem yapıldı

282 sürücüye cep telefonu, 15 sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 7 sürücüye drift yapmak, 42 sürücüye makas atma ve 7 sürücüye çakar lamba takmak suçlarından işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma gibi kamu huzurunu bozan sürücülere yönelik 9-15 Ağustos tarihleri arasında çalışma yaptı.

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