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        Kayseri'de 12 bin 716 engelli vatandaşa su faturalarında indirim uygulanıyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:38
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        Kayseri'de 12 bin 716 engelli vatandaşa su faturalarında indirim uygulanıyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını ifade etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında indirim uyguladıklarını kaydetti.

        Özel vatandaşların destekçisi olmaya devam edeceklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak önce insan diyen bir anlayışla ve ayrı bir hassasiyet gerektiren özel kardeşlerimizi önceleyerek hizmetlerimizi en iyi şekilde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz."

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