Başkan Özdoğan, 200 milyon liralık projeyi inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hacılar ilçesinde yapımı süren ve yaklaşık 200 milyon liralık yatırım olan büyük su projesinin çevresinde yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yapılan su kanalı çalışmalarıyla dere yatakları ıslah edilirken, çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları da tamamlanıyor.

Özdoğan ve Hasdal, kanalın etrafındaki çevre düzenlemesi, yapılacak yol çalışmaları ve demir korkuluklar gibi konularla ilgili istişarelerde bulundu.