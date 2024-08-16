Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bedensel engelli çiftin akülü araç isteğini belediye başkanı yerine getirdi

        Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bedensel engelli çiftin akülü araç isteğini belediye başkanı yerine getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, şeker ve hipertansiyon hastası, sol diz altından ampute, 78 yaşındaki Satılmış Özbek ile 4 yıl önce perdeyi takmaya çalıştığı esnada bastığı merdivenin kapanmasıyla bacağı arada kalan ve bu nedenle ayağında engel oluşun eşi 72 yaşındaki Satı Özbek'in akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.

        Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret eden Çolakbayrakdar, çiftin ortak kullanacağı akülü aracı hediye etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Özbek ailesinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir." ifadelerini kullandı.

        Çolakbayrakdar, hayatın her alanında engelli vatandaşlar için pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Özbek ailesi de Başkan Çolakbayrakdar'a dua ederek, teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Başkan Özdoğan, 200 milyon liralık projeyi inceledi
        Başkan Özdoğan, 200 milyon liralık projeyi inceledi
        Kayseri'nin coğrafi işaretli Yamula patlıcanında hasat başladı
        Kayseri'nin coğrafi işaretli Yamula patlıcanında hasat başladı
        Erciyes Teknopark'ta kurulu firma devlet desteğiyle seramik fırın ekipmanla...
        Erciyes Teknopark'ta kurulu firma devlet desteğiyle seramik fırın ekipmanla...
        Kayseri'de 12 bin 716 engelli vatandaşa su faturalarında indirim uygulanıyo...
        Kayseri'de 12 bin 716 engelli vatandaşa su faturalarında indirim uygulanıyo...
        Kayseri'de trafikte kamu huzurunu bozan sürücülere işlem yapıldı
        Kayseri'de trafikte kamu huzurunu bozan sürücülere işlem yapıldı
        Yahyalı'da yaz Kur'an kursları sona erdi
        Yahyalı'da yaz Kur'an kursları sona erdi