Kayseri'de bedensel engelli çiftin akülü araç isteğini belediye başkanı yerine getirdi

Kayseri'de yaşayan yaşlı çiftin akülü araç talebini, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yerine getirdi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, şeker ve hipertansiyon hastası, sol diz altından ampute, 78 yaşındaki Satılmış Özbek ile 4 yıl önce perdeyi takmaya çalıştığı esnada bastığı merdivenin kapanmasıyla bacağı arada kalan ve bu nedenle ayağında engel oluşun eşi 72 yaşındaki Satı Özbek'in akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan aileyi ziyaret eden Çolakbayrakdar, çiftin ortak kullanacağı akülü aracı hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Özbek ailesinin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Onların güler yüzleri ve hayır dualarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Özellikle yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir." ifadelerini kullandı.