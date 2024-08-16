Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Kasyerispor maçı öncesinde ücretsiz ulaşım imkanı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sarı-kırmızılı ekibe, ligin ikinci haftasında Sivas temsilcisiyle yapacağı maçı öncesinde destek çağrısında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bellona Kayserispor'un, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için ücretsiz ulaşım imkanı sunacaklarını bildirdi.

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