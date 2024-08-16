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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Kasyerispor maçı öncesinde ücretsiz ulaşım imkanı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bellona Kayserispor'un, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için ücretsiz ulaşım imkanı sunacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:18
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Kasyerispor maçı öncesinde ücretsiz ulaşım imkanı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bellona Kayserispor'un, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maç için ücretsiz ulaşım imkanı sunacaklarını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sarı-kırmızılı ekibe, ligin ikinci haftasında Sivas temsilcisiyle yapacağı maçı öncesinde destek çağrısında bulundu.

        Kayserispor'u yeni sezonda da yalnız bırakmayacaklarını belirten Büyükkılıç, maç günü ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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