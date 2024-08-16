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        Kayseri'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:56
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        Kayseri'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.K’nin kullandığı 77 BF 425 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü E.K ve 8 yaşındaki oğlu Miraç hayatını kaybederken, eşi Sultan ile çocukları Fatma Özmen, Soner ve Ensar K. yaralandı.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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