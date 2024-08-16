Kayseri'de bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de yol kenarındaki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.K’nin kullandığı 77 BF 425 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Ankara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.K ve 8 yaşındaki oğlu Miraç hayatını kaybederken, eşi Sultan ile çocukları Fatma Özmen, Soner ve Ensar K. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilirken ölen 2 kişinin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
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