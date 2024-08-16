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        Kayseri'de 34 bin 500 makaron ele geçirildi, 7 kişi yakalandı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:02 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:02
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        Kayseri'de 34 bin 500 makaron ele geçirildi, 7 kişi yakalandı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde düzenlenen operasyonda 34 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Yahyalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

        16 ekibin katıldığı operasyonda 34 bin 500 makaron, 70 kilogram kaçak tütün, 0,40 gram narkotik madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Denetimi yapılan 10 araca toplamda 30 bin 797 lira cezai işlem uygulanırken gözaltına alına 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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