Kayseri'de 34 bin 500 makaron ele geçirildi, 7 kişi yakalandı

Denetimi yapılan 10 araca toplamda 30 bin 797 lira cezai işlem uygulanırken gözaltına alına 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

16 ekibin katıldığı operasyonda 34 bin 500 makaron, 70 kilogram kaçak tütün, 0,40 gram narkotik madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Yahyalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması yaptı.

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