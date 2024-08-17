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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 06:43 Güncelleme: 17.08.2024 - 06:43
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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kayseri'de devrilen otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetti, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden 4 kişinin cesedi, incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Araçtakilerin Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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