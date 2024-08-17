Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan vatandaşları Hürmetçi Sazlığı'na davet etti
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bölgeye davet etti.
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Sazlığı'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen herkesi hafta sonu bölgeye davet etti.
Özdoğan, yazılı açıklamasında, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla sazlığın ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattığını, henüz görmemiş olan herkesin bu ortamı görmesi gerektiğini ifade etti.
Bölgeyi daha cazip hale getirmeye çalıştıklarını anlatan Özdoğan, yakın zamanda Hürmetçi Sazlığı'na ziyaretçi merkezi kazandırarak, bölgeye gelenlere daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
Sazlığın "Uluslararası öneme sahip sulak alan" olarak tanımlandığını ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlatan Özdoğan, bölgenin küresel öneme sahip bir doğal miras olduğunu, ziyaret eden herkesin de bu doğal mirasa sahip çıkması gerektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.