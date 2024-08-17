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        Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı

        Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'nde 3 cadde ve 2 sokağı asfaltladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:10
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        Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı
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        Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’nde 3 cadde ve 2 sokağı asfaltladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bulunan yolların kalitesini artırmak için gereken yatırımları yaptıklarını ifade etti.

        Vatandaşların rahat ve güvenli ulaşım deneyimi yaşaması için çalıştıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi genelinde devam ettiğimiz asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledik. Bu kapsamda Selçuklu Mahallesi'nde Mehmet Baldöktü, Bölükbaşı ve Ahmet Ayşe İnci caddeleri ile Melek Hatun ve Mihmandar sokaklarında asfalt çalışmalarını tamamlayarak bu bölgeyi kullanan vatandaşlarımızın trafik seyrini konforlu hale getirdik. Bu bölgemizde toplam 1900 metre uzunluğunda 4 bin 300 ton asfalt çalışması yaptık. Melikgazi'ye değer katacak hizmetlerimizi hayata geçiriyor, yeni yollarımız ile ilçemize hizmet ediyoruz."

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