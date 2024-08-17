Başkan Yalçın'dan Talas Ali Dağı'ndaki mini çiftliğin yeni misafirlerine ziyaret
Talas Belediyesinin sosyal tesislerinden Ali Dağı 360 Kafe'de bulunan mini çiftlikte yeni doğum yapan "Nazlı" isimli köpek ve yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Talas Belediyesinin sosyal tesislerinden Ali Dağı 360 Kafe'de bulunan mini çiftlikte yeni doğum yapan "Nazlı" isimli köpek ve yavruları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Nazlı" ve 6 yavrusunu ziyaret etti, yavruları kucağına alıp sevdi.
Yavrulara yiyecek ve su da veren Yalçın, "Yeni doğum yapan Ali Dağı mini çiftliğimizin sevimli patisi Nazlı'yı hem besledik hem tatlı yavrularını sevdik. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel çiftliğimizi görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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