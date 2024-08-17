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        Kayseri'de 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:52
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        Kayseri'de 10 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "evden hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.U'yu (31) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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