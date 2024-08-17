Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'ndaki halk koşusu için kayıtlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Koramaz Vadisi" temalı düzenlenecek 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda ücretsiz gerçekleşecek halk koşusu için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, "Bir maratondan daha fazlası" sloganıyla geniş katılımlı bir etkinlik şeklinde 3 yıldır süren maratonun dördüncüsünü gerçekleştirecek.

Etkinlik, kentin güzelliklerini dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.