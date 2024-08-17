AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayserispor-Sivasspor maçını izledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor maçını tribünden izledi.

Elitaş, Net Global Sivasspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından, stat çıkışında yaptığı açıklamada, Kayserispor olarak bugün 2024-2025 sezonunun ilk maçını oynadıklarını söyledi.

Heyecanlı bir maç olduğunu belirten Elitaş, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki maçlara bakacağız. Diyecek bir şey yok, üzgünüz. Aslında biraz daha performans gösterip alabilecek durumumuz vardı. Fakat ilk maçın heyecanıyla olmadı. Hem futbolcular hem yönetim biraz daha motive olduktan sonra önümüze bakacağız. Daha önümüzde çok maç var. Sadece bir maçla ligin sonunu tayin etmek mümkün değil. Onun için motivasyonumuzu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."