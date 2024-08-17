Kayserispor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, iyi bir oyun sergilediklerini ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi.

Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sivasspor'un duran toplarda etkili bir takım olduğunu ve antrenmanlarda buna çalıştıklarını ifade etti.

Bekledikleri pozisyonlardan gol yediklerini vurgulayan Sütlü, "Geçen seneden beri devam eden yan toplardan gelen gollere engel olamadık. Ama mücadele açısından, oyun açısından üstünlük kurduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Bunun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki haftalarda seyir zevki yüksek, kazanan bir Kayserispor'la karşınızda olacağız inşallah. Bu akşam olmadı. Ama biz çok net inanıyoruz. Hocamız da oyuncularla konuşmasını yaptı. Önümüzdeki hafta çok daha güzel sonuçlarla karşınızda oluruz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kızı hala yoğun bakımda" Sivasspor'un yardımcı antrenörü Tansu Yaan ise teknik direktörleri Bülent Uygun'un kızının sağlık sorunları nedeniyle uçağa yetişmek için stattan erken ayrıldığını söyledi. Maçın ilk bölümünde rakibin araya attığı toplara engel olamadıklarını belirten Yaan, Bülent Uygun'un oyuncuları uyarmasıyla oyunu daralttıklarını ifade etti. Bülent Uygun'un Süper Lig'i iyi analiz ettiğini vurgulayan Yaan, şunları kaydetti: