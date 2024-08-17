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        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, iyi bir oyun sergilediklerini ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:30 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:30
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        Kayserispor-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, iyi bir oyun sergilediklerini ancak gol yollarında yetersiz kaldıklarını söyledi.

        Sütlü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Sivasspor'un duran toplarda etkili bir takım olduğunu ve antrenmanlarda buna çalıştıklarını ifade etti.

        Bekledikleri pozisyonlardan gol yediklerini vurgulayan Sütlü, "Geçen seneden beri devam eden yan toplardan gelen gollere engel olamadık. Ama mücadele açısından, oyun açısından üstünlük kurduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Bunun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki haftalarda seyir zevki yüksek, kazanan bir Kayserispor'la karşınızda olacağız inşallah. Bu akşam olmadı. Ama biz çok net inanıyoruz. Hocamız da oyuncularla konuşmasını yaptı. Önümüzdeki hafta çok daha güzel sonuçlarla karşınızda oluruz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Kızı hala yoğun bakımda"

        Sivasspor'un yardımcı antrenörü Tansu Yaan ise teknik direktörleri Bülent Uygun'un kızının sağlık sorunları nedeniyle uçağa yetişmek için stattan erken ayrıldığını söyledi.

        Maçın ilk bölümünde rakibin araya attığı toplara engel olamadıklarını belirten Yaan, Bülent Uygun'un oyuncuları uyarmasıyla oyunu daralttıklarını ifade etti.

        Bülent Uygun'un Süper Lig'i iyi analiz ettiğini vurgulayan Yaan, şunları kaydetti:

        "Şu anda Sivasspor'da başkanından altyapısına kadar inanılmaz bir aile havası var. Bunu sağlayan da Bülent hoca. Çok sağduyulu bir insan. Şu zor durumda bile gelip takımın yanında maça çıktı. Şu anda da uçağa yetişmek için alelacele yola gidiyor. Kızının yanına gidiyor. Kızı hala yoğun bakımda. Futbolcular zaten buna istinaden çok özverili oynadı. Hocaya bunu armağan etmek, hocayı bir an olsun mutlu edebilmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepsine teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kayserisporlu futbolculara da oyunu çirkinleştirmedikleri için teşekkür ediyoruz. İleriki maçlarda da başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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