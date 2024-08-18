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        Müzisyen baba ile çocukları düğünleri şenlendiriyor

        YUNUS EMRE AKBAŞ - Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki çocuklarıyla düğün ve organizasyonlara katılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:09
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        Müzisyen baba ile çocukları düğünleri şenlendiriyor
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        YUNUS EMRE AKBAŞ - Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki müzisyen Nuri Gültekin, bağlama ve org çalan 12 ve 16 yaşındaki çocuklarıyla düğün ve organizasyonlara katılıyor.

        Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi'nde yaşayan Gültekin, yıllarca davet, organizasyon ve düğünlerde müzisyenlik yaparak ekmek parasını kazandı.

        Gültekin'in çaldığı enstrümanlardan etkilenen oğulları, 16 yaşındaki Enes ve 12 yaşındaki Eren de babalarının izinden giderek, bağlama ve org çalmaya başladı.

        Kısa zamanda kendilerini geliştiren Enes ve Eren, babalarıyla düğün, davet ve organizasyonlara gitmeye başladı.

        Enstrüman çalıp türkü ve şarkılar söyleyen, becerileriyle çevredekilerin dikkatini çeken Gültekin kardeşler, babalarıyla aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Baba Nuri Gültekin, AA muhabirine, oğullarıyla sahneye çıkmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yıllardır müzisyenlik yaptığını anlatan Gültekin, çocuklarıyla düğünlerde davetlileri eğlendirdiklerini ifade etti.

        - "Düğünlerde güzel tepkiler alıyoruz"

        Çocuklarının müzisyenlik konusunda ilerlemesi için elinden geleni yaptığını anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

        "Düğünlerde güzel tepkiler alıyoruz, bu tepkiler bizi coşturuyor hem de teşvik ediyor. Tamamen orkestrayı çocuklarıma bıraktım, ben kenarda oturuyorum, çocukları izliyorum. Çocukları görenler 'Acaba çalabilecekler mi?' diye soruyorlar ama çalmaya başladıktan sonra bakış açıları değişiyor ve hepsi bundan mutlu oluyor. Çocuklarım bu konuda ilerlemek istiyorlar. İnşallah daha iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Daha iyi bir eğitim almalarını istiyorum."

        - "İnsanlar benim sesimi duyduğunda şaşırıyor ve seviniyor"

        Hem bağlama çalıp hem de solistlik yapan Enes Gültekin de müzisyenliğe bağlama çalan babasından etkilenerek başladığını söyledi.

        Babası ve kardeşiyle sokak ve salon düğünlerinde sahne aldıklarını belirten Gültekin, genellikle yöreye özgü şarkı ve türküleri seslendirdiğini ifade etti.

        İnsanları neşelendirmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Gültekin, "İnsanlar benim sesimi duyduğunda şaşırıyor ve seviniyor. Ben de bu durumu görünce çok seviniyorum. Genellikle bozlak tarzında söylüyorum. Biz İç Anadolu'nun insanlarıyız, Neşet Ertaş ustamızın türkülerini seslendirmeye çalışıyoruz. Bağlamayla özdeşleştiğimi düşünüyorum ve bağlama çalmayı çok seviyorum. Seyirciler eğlenirse ben de çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

        Org kullanan Eren Gültekin ise düğün ve organizasyonlar öncesi prova yaptıklarını dile getirdi.

        Ut da çalabildiğini anlatan Eren, "Babam ve abim 3 kişilik bir ekibiz, birimiz olmayınca eksiklik oluyor. İlerleyen zamanlarda abim de bu işte ilerlerse festivallere gidip konserler vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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