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        Kocasinan Belediyesi açık alanları dronla ilaçlıyor

        Kocasinan Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları dronla ilaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:34
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        Kocasinan Belediyesi açık alanları dronla ilaçlıyor
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        Kocasinan Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları dronla ilaçlıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, dronla ilaçlamada zaman, maliyet ve işçilikten tasarruf sağlanıyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürmesi için çevre temizliğini önemsediklerini belirtti.

        Teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Aldığımız dron, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanılırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ise sivrisinek ve larva ilaçlamasında kullanıyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan bu teknolojik aleti her alanda kullanıyoruz. Dronu şu anda güncel ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere açık alanları düzenli ilaçlıyor. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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