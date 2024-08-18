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        Kayseri'de itfaiye ekipleri gençlere yangın eğitimi veriyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gençlere yangın eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:56
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        Kayseri'de itfaiye ekipleri gençlere yangın eğitimi veriyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gençlere yangın eğitimi veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezlerinde gençlere, yangın ve yangın esnasında yapılması gerekenler konusunda bilgi veriliyor.

        İtfaiye personeli, yangın önleyici tedbirleri de anlatıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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