Kayseri'de itfaiye ekipleri gençlere yangın eğitimi veriyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gençlere yangın eğitimi veriyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, gençlere yangın eğitimi veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Gençlik Merkezlerinde gençlere, yangın ve yangın esnasında yapılması gerekenler konusunda bilgi veriliyor.
İtfaiye personeli, yangın önleyici tedbirleri de anlatıyor.
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